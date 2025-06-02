Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня: итоги и ключевые договоренности

Переговоры завершились без окончательных договоренностей по основным вопросам, за исключением темы обменов пленными. Заседание открыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. До начала обсуждений глава украинской делегации Рустем Умеров провел отдельную встречу с турецким министром. По завершении переговоров главы делегаций России и Украины — Владимир Мединский и Рустем Умеров — выступили с комментариями для прессы.
Россия
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву меморандум из двух частей, одна из которых содержит пути прекращения огня. Он заявил о договоренности по крупнейшему обмену пленными, включая передачу Украине 6000 тел военных, а также обмен тяжелоранеными и молодыми солдатами (от 18 до 25 лет) по формуле «все на всех», потолок — не менее 1000. Также была озвучена инициатива о кратковременном прекращении огня на отдельных участках фронта для сбора тел. Украина обещала проработать предложение в ближайшее время. Также, по словам Мединского, центральной на переговорах была тема возвращения детей, Россия возвращает их при установлении родителей или законных представителей. Он подчеркнул, что делегация удовлетворена итогами встречи.
Украина
Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о договоренности по обмену телами погибших по формуле 6000 на 6000, тяжелоранеными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Умеров заявил, что Украина передала России список из 339 детей и подчеркнул, что возвращение хотя бы половины из них будет говорить о мирных намерениях России. По его словам, Москва не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Умеров отметил, что Украина предложила провести новую встречу с 20 по 30 июня и ожидает ответа.
Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, то Киев будет настаивать на введении международных санкций.
Турция
МИД Турции сообщил, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились «не негативно». Турция вновь выступила посредником, как и в предыдущих раундах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие переговоры «великолепными» и заявил, что Анкара намерена выступить с инициативами по организации саммита с участием президентов России и Украины. Он не исключил, что в случае такой встречи в Турции к ней может присоединиться и Дональд Трамп.