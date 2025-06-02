Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня: итоги и ключевые договоренности

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву меморандум из двух частей, одна из которых содержит пути прекращения огня. Он заявил о договоренности по крупнейшему обмену пленными, включая передачу Украине 6000 тел военных, а также обмен тяжелоранеными и молодыми солдатами (от 18 до 25 лет) по формуле «все на всех», потолок — не менее 1000. Также была озвучена инициатива о кратковременном прекращении огня на отдельных участках фронта для сбора тел. Украина обещала проработать предложение в ближайшее время. Также, по словам Мединского, центральной на переговорах была тема возвращения детей, Россия возвращает их при установлении родителей или законных представителей. Он подчеркнул, что делегация удовлетворена итогами встречи.