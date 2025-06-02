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Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня: итоги и ключевые договоренности

2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Они длились менее полутора часов. Стороны согласовали масштабные обмены пленными и обсуждали условия прекращения огня. Турция выступила посредником, а президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал инициативы по организации встречи президентов РФ и Украины.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Переговоры завершились без окончательных договоренностей по основным вопросам, за исключением темы обменов пленными. Заседание открыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. До начала обсуждений глава украинской делегации Рустем Умеров провел отдельную встречу с турецким министром. По завершении переговоров главы делегаций России и Украины — Владимир Мединский и Рустем Умеров — выступили с комментариями для прессы.

Россия

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву меморандум из двух частей, одна из которых содержит пути прекращения огня. Он заявил о договоренности по крупнейшему обмену пленными, включая передачу Украине 6000 тел военных, а также обмен тяжелоранеными и молодыми солдатами (от 18 до 25 лет) по формуле «все на всех», потолок — не менее 1000. Также была озвучена инициатива о кратковременном прекращении огня на отдельных участках фронта для сбора тел. Украина обещала проработать предложение в ближайшее время. Также, по словам Мединского, центральной на переговорах была тема возвращения детей, Россия возвращает их при установлении родителей или законных представителей. Он подчеркнул, что делегация удовлетворена итогами встречи.

Из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев. Все дети из списка Украины были спасены из зоны боевых действий, а не похищены. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Все семьи воссоединятся — это вопрос чести. Из похожего списка недавно дети оказались в Германии, но претензии предъявлялись России.

Украина

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о договоренности по обмену телами погибших по формуле 6000 на 6000, тяжелоранеными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Умеров заявил, что Украина передала России список из 339 детей и подчеркнул, что возвращение хотя бы половины из них будет говорить о мирных намерениях России. По его словам, Москва не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Умеров отметил, что Украина предложила провести новую встречу с 20 по 30 июня и ожидает ответа.

Россия передала Украине меморандум с условиями прекращения огня на встрече в Стамбуле. Киев в течение недели рассмотрит документ.

Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, то Киев будет настаивать на введении международных санкций.

Турция

МИД Турции сообщил, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились «не негативно». Турция вновь выступила посредником, как и в предыдущих раундах.

«Встреча завершена. Она не закончилась негативно», — сказал официальный представитель турецкого МИД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие переговоры «великолепными» и заявил, что Анкара намерена выступить с инициативами по организации саммита с участием президентов России и Украины. Он не исключил, что в случае такой встречи в Турции к ней может присоединиться и Дональд Трамп.