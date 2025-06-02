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Посольство РФ категорически отвергло «подложные и нелепые обвинения» Лондона

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании отвергло утверждения британских властей об кибератаках, которые РФ якобы ежедневно осуществляет против Соединенного Королевства.

Источник: РИА "Новости"

«Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы, дабы списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать “не по карману” растущие военные затраты. Эти “двухминутки ненависти” по Оруэллу пусть останутся на совести их инициаторов на Даунинг-стрит», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на то, что «ударная доза антироссийских заявлений» приурочена к опубликованному 2 июня стратегическому обзору вопросов обороны Великобритании. «Премьер-министр Кир Стармер невпопад попытался списать продолжающиеся при лейбористах экономические провалы на “растущую агрессию” Москвы. Оказывается, мирный проход наших кораблей через Ла-Манш ухудшает положение британских трудящихся. А министр обороны Джон Хили умудрился даже где-то разглядеть какие-то совершаемые Россией “ежедневные атаки” на Великобританию», — сообщили в диппредставительстве.

«Россия не представляет угрозы для Соединенного Королевства и его населения. Мы не вынашиваем агрессивных планов и не собираемся нападать на Альбион. Нам это абсолютно не интересно и не нужно», — подчеркнули в посольстве. «И в морском, и в воздушном, и в цифровом пространстве Россия неизменно демонстрирует ответственное поведение в полном соответствии с международным правом. Доказательств обратного в Лондоне ни разу не потрудились представить, потому что их нет», — сообщили в дипмиссии.

«Если бы британское правительство действительно стремилось к укреплению национальной и международной безопасности, то ему вместо нагнетания военной истерии следовало бы в кратчайшие сроки прекратить “войну по доверенности”, развязанную против России руками подконтрольного киевского режима, и встать на путь содействия всеобъемлющему мирному урегулированию», — констатировали российские дипломаты. Они также заметили, что заодно следовало бы отменить введенные против России «нелегитимные односторонние торгово-финансовые ограничения», так как «именно они, а вовсе не мифические российские “атаки”, причиняют, как выразился Кир Стармер, “экономические страдания” британскому населению».

«Возможность выбраться из колеи антироссийских геополитических авантюр, в которой застряли их неудачливые предшественники, у правящих лейбористов еще есть. Но чем дальше, тем сложнее ею будет воспользоваться», — предупредили в посольстве РФ.