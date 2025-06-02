Посольство РФ категорически отвергло «подложные и нелепые обвинения» Лондона

«Россия не представляет угрозы для Соединенного Королевства и его населения. Мы не вынашиваем агрессивных планов и не собираемся нападать на Альбион. Нам это абсолютно не интересно и не нужно», — подчеркнули в посольстве. «И в морском, и в воздушном, и в цифровом пространстве Россия неизменно демонстрирует ответственное поведение в полном соответствии с международным правом. Доказательств обратного в Лондоне ни разу не потрудились представить, потому что их нет», — сообщили в дипмиссии.