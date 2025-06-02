Мединский: Москва и Киев проведут самый масштабный обмен пленными

«Мы решили несколько практических вопросов. ~Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров~ Во-вторых, мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле “всех на всех”. По этой форме обменены будут и молодые солдаты в возрасте до 25 лет, потолок — не менее тысячи человек с каждой стороны», — рассказал Мединский, добавив, что Москва и Киев создадут комиссию, чтобы обмениваться тяжело ранеными бойцами, не дожидаясь политических решений.