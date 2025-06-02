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Россия в меморандуме предложила два варианта прекращения огня на Украине

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Текст меморандума опубликовали ТАСС и «РИА Новости». Украина пообещала дать ответ на предложение России в течение недели.

Источник: РИА "Новости"

Российский меморандум состоит из трех разделов, первый из которых — «Основные параметры окончательного урегулирования». Его главные положения:

  • нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
  • запрет на военную деятельность других государств на Украине;
  • безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ;
  • снятие введенных против России экономических санкций;
  • международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
  • взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
  • обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
  • решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;
  • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.

Второй раздел — «Условия прекращения огня» — состоит из двух вариантов. Помимо предложения с выводом украинских войск с территорий, вошедших в состав РФ, Москва разработала «пакетное предложение». Оно подразумевает отмену военного положения и мобилизации на Украине, создание Центра мониторинга за режимом прекращения огня, гарантии отказа Украины от диверсионной деятельности в России, исключение размещения военных третьих стран на украинской территории.

Третий раздел — «Последовательность шагов и сроки их осуществления». Он предполагает:

  • начало работы над текстом договора об окончательном урегулировании;
  • 2−3-дневное перемирие на определенных участках для сбора тел погибших;
  • подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами;
  • 30-дневный режим прекращения огня с начала отвода ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ;
  • проведение выборов на Украине;
  • подписание мирного договора и его одобрение Совбезом ООН.