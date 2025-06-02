Россия в меморандуме предложила два варианта прекращения огня на Украине

Второй раздел — «Условия прекращения огня» — состоит из двух вариантов. Помимо предложения с выводом украинских войск с территорий, вошедших в состав РФ, Москва разработала «пакетное предложение». Оно подразумевает отмену военного положения и мобилизации на Украине, создание Центра мониторинга за режимом прекращения огня, гарантии отказа Украины от диверсионной деятельности в России, исключение размещения военных третьих стран на украинской территории.