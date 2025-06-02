Россия в меморандуме предложила два варианта прекращения огня на Украине

Российский меморандум состоит из трех разделов, первый из которых — «Основные параметры окончательного урегулирования». Его главные положения:
- нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
- запрет на военную деятельность других государств на Украине;
- безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ;
- снятие введенных против России экономических санкций;
- международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
- взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
- обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
- решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;
- поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.
Второй раздел — «Условия прекращения огня» — состоит из двух вариантов. Помимо предложения с выводом украинских войск с территорий, вошедших в состав РФ, Москва разработала «пакетное предложение». Оно подразумевает отмену военного положения и мобилизации на Украине, создание Центра мониторинга за режимом прекращения огня, гарантии отказа Украины от диверсионной деятельности в России, исключение размещения военных третьих стран на украинской территории.
Третий раздел — «Последовательность шагов и сроки их осуществления». Он предполагает:
- начало работы над текстом договора об окончательном урегулировании;
- 2−3-дневное перемирие на определенных участках для сбора тел погибших;
- подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами;
- 30-дневный режим прекращения огня с начала отвода ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ;
- проведение выборов на Украине;
- подписание мирного договора и его одобрение Совбезом ООН.