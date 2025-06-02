ТАСС: Мединский и Умеров говорили 2,5 часа до переговоров делегаций

СТАМБУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров перед встречей делегаций провели переговоры, которые длились два с половиной часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров, заявил ТАСС источник.