«До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча Мединского с Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», — сказал источник.
ТАСС: Мединский и Умеров говорили 2,5 часа до переговоров делегаций
СТАМБУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров перед встречей делегаций провели переговоры, которые длились два с половиной часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров, заявил ТАСС источник.