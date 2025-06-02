В Белом доме рассказали о желании Трампа насчет переговоров по Украине

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний американского лидера. Изначально он планировал завершить конфликт за сутки, однако позднее эти сроки увеличились. После его возвращения в Белый дом США провели ряд переговоров с представителями России и Украины. В последней встрече американская делегация не участвовала. Перед этим Трамп сообщил, что ему нужно две недели, чтобы выяснить, имеет ли Москва желание завершить конфликт, и если нет, то Вашингтон будет действовать «немного по-другому». Идея о встрече президентов США и России «витает в воздухе», но она может не состояться в этом году, отмечали в Кремле. Об отказе от посреднических усилий Госдеп заявил 2 мая.