В Белом доме рассказали о желании Трампа насчет переговоров по Украине

«Президент [США] говорил, что открыт для этого, если до этого дойдет, — сказала она в ответ на вопрос о возможной трехсторонней встрече в Турции. — Однако он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол [переговоров]. И мы видели, как они это сделали сегодня по настоянию президента Трампа».
На просьбу озвучить оценку президента США атаки украинских беспилотников в воскресенье Ливитт заявила: «Реакция такова, что этой войне нужно положить конец».
2 июня состоялся второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Первый прошел там же 16 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании собрать Путина, Зеленского и Трампа в Стамбуле или Анкаре. Такая встреча возможна в случае успешного завершения переговорного этапа, говорил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.
Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний американского лидера. Изначально он планировал завершить конфликт за сутки, однако позднее эти сроки увеличились. После его возвращения в Белый дом США провели ряд переговоров с представителями России и Украины. В последней встрече американская делегация не участвовала. Перед этим Трамп сообщил, что ему нужно две недели, чтобы выяснить, имеет ли Москва желание завершить конфликт, и если нет, то Вашингтон будет действовать «немного по-другому». Идея о встрече президентов США и России «витает в воздухе», но она может не состояться в этом году, отмечали в Кремле. Об отказе от посреднических усилий Госдеп заявил 2 мая.