МВД: на «Госуслугах» с 1 июня начал работать новый порядок смены пароля

«Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана», — сказали в управлении.
В киберполиции напомнили, что 1 июня действует новый порядок смены пароля на «Госуслугах». Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок.
В МВД ранее предупредили, что включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно. Если общение идет с мошенником, то он в прямом эфире увидит персональные данные и подаст заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах». При этом код подтверждения, поступивший человеку, также будет считан с экрана.