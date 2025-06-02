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МВД: на «Госуслугах» с 1 июня начал работать новый порядок смены пароля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новый порядок смены пароля на портале госуслуг, который вступил в силу с 1 июня, не позволит мошенникам взламывать личные страницы пользователей, используя схему демонстрации экрана. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана», — сказали в управлении.

В киберполиции напомнили, что 1 июня действует новый порядок смены пароля на «Госуслугах». Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок.

В МВД ранее предупредили, что включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно. Если общение идет с мошенником, то он в прямом эфире увидит персональные данные и подаст заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах». При этом код подтверждения, поступивший человеку, также будет считан с экрана.