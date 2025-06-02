МВД: на «Госуслугах» с 1 июня начал работать новый порядок смены пароля

В МВД ранее предупредили, что включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно. Если общение идет с мошенником, то он в прямом эфире увидит персональные данные и подаст заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах». При этом код подтверждения, поступивший человеку, также будет считан с экрана.