Ранее американский сенатор Линдси Грэм * заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту «Большой семерки» во второй половине июня.
Отмечается, что дипломаты Евросоюза поставили под сомнение реалистичность призыва Грэма* о введении новых антироссийских санкций перед саммитом.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.