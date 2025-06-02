CNN: атака украинских дронов ставит под угрозу инициативу Трампа по урегулированию конфликта

Телеканал связывает это с тем, что атака произошла накануне второго раунда прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Тем не менее, отмечается, что у Трампа сохраняются значительные рычаги влияния — от ужесточения санкций против Москвы до изменения формата военной поддержки Киеву.