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CNN: атака украинских дронов ставит под угрозу инициативу Трампа по урегулированию конфликта

Украинский удар по базам стратегической авиации РФ, нанесённый накануне переговоров в Стамбуле, может подорвать усилия Дональда Трампа как посредника, пишет CNN.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Решение Украины атаковать дронами стратегические объекты на территории России поставило под угрозу усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, сообщает CNN на основе собственного анализа.

Телеканал связывает это с тем, что атака произошла накануне второго раунда прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Тем не менее, отмечается, что у Трампа сохраняются значительные рычаги влияния — от ужесточения санкций против Москвы до изменения формата военной поддержки Киеву.

По мнению CNN, Трампу уже вряд ли удастся дистанцироваться от конфликта, даже несмотря на его попытки представить его как «войну Байдена».

«Несмотря на его регулярные попытки откреститься от этого, война на Украине во многом стала войной Трампа, от которой теперь зависит репутация США», — отмечает телеканал.

1 июня украинские беспилотники одновременно атаковали военные объекты в различных регионах России, включая Сибирь. По данным Минобороны РФ, удары пришлись по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Погибших нет, несколько участников атаки задержаны.

Несмотря на инцидент, переговоры в Стамбуле состоялись 2 июня, как и планировалось, и длились более часа. Стороны договорились продолжить обмен пленными.