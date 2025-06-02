Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина продолжат подготовку встречи лидеров

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении организовать на турецкой территории личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также не исключил участие в ней президента США Дональда Трампа. По его словам, после нынешнего раунда переговоров мы сделаем шаги в этом направлении.