Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина продолжат подготовку встречи лидеров

«Они также договорились продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров», — написал Фидан у себя в соцсетях.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении организовать на турецкой территории личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также не исключил участие в ней президента США Дональда Трампа. По его словам, после нынешнего раунда переговоров мы сделаем шаги в этом направлении.
Ранее в Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров, который длился чуть больше часа. В ходе переговоров достигнута договоренность о взаимном обмене тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте 18−25 лет по схеме «всех на всех». А позже стало известно содержание российского меморандума по урегулированию.