Политолог Брутер честно ответил, насколько второй раунд переговоров приблизил мир на Украине

Продолжая свою мысль, политолог обратил внимание на меморандумы, которые Россия и Украина передали друг-другу. Основной его посыл заключается в том, что стороны никогда не примут меморандум своего оппонента, так как это автоматически будет означать политическое поражение. В настоящий момент формулы мира не существует и стороны будут просто стараться продавливать друг друга, уверен эксперт.