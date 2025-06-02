Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тактическая победа Путина»: в США оценили переговоры в Стамбуле

Газета The New York Times вышла с материалом, в котором говорится, что переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой президента России Владимира Путина.

Газета The New York Times вышла с материалом, в котором говорится, что переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой президента России Владимира Путина.

Авторы материала отмечают, что российскому лидеру «удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня».

Издание напоминает, что Украина и все поддерживающие ее западные страны настаивали на этом условии для начала переговоров.

Также в статье говорится, что не стоило ожидать, что на этих переговорах делегации представили бы условия урегулирования, которые устроили обе стороны.

Читайте материал: «Зеленский согласился на встречу с Путиным».