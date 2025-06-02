«Тактическая победа Путина»: в США оценили переговоры в Стамбуле

Газета The New York Times вышла с материалом, в котором говорится, что переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой президента России Владимира Путина.
Авторы материала отмечают, что российскому лидеру «удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня».
Издание напоминает, что Украина и все поддерживающие ее западные страны настаивали на этом условии для начала переговоров.
Также в статье говорится, что не стоило ожидать, что на этих переговорах делегации представили бы условия урегулирования, которые устроили обе стороны.
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