Мединский отметил вклад встречи с Умеровым в подготовку переговоров

Напомним, сегодня состоялся второй раунд стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Стороны условились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18−25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже в СМИ появились сообщения, что глава российской делегации встретился с Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.