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В Белом доме раскрыли первую реакцию Трампа на атаку российских аэродромов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о реакции президента США Дональда Трампа на удары Украины по российским авиабазам. Она отметила, что Трамп настаивает на завершении конфликта между Россией и Украиной.

«Реакция [Трампа] заключается в том, что этой войне нужно положить конец. Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке», — заявила Ливитт.

Как сообщал Life.ru, украинец Артём Тимофеев, возможно связанный с дроновой атакой в Челябинске, уехал из города за несколько дней до случившегося. Предположительно, ему принадлежали грузовики, которые использовали для запуска беспилотников.

Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны, который использовали для атаки на Сибирь, замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком.