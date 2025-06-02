В Белом доме раскрыли первую реакцию Трампа на атаку российских аэродромов

«Реакция [Трампа] заключается в том, что этой войне нужно положить конец. Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке», — заявила Ливитт.
Как сообщал Life.ru, украинец Артём Тимофеев, возможно связанный с дроновой атакой в Челябинске, уехал из города за несколько дней до случившегося. Предположительно, ему принадлежали грузовики, которые использовали для запуска беспилотников.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны, который использовали для атаки на Сибирь, замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком.