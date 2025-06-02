В Белом доме раскрыли первую реакцию Трампа на атаку российских аэродромов

«Реакция [Трампа] заключается в том, что этой войне нужно положить конец. Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке», — заявила Ливитт.