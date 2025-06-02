NYT: прошедшие в Стамбуле переговоры стали тактической победой Путина

Переговоры в Стамбуле стали первой за три года встречей российских и украинских делегаций, где стороны обсудили пути достижения долгосрочного мира. Ранее Украина и западные страны настаивали на прекращении огня как условии для начала диалога, однако Москве удалось начать переговоры без выполнения этого требования. Российская сторона выразила удовлетворение итогами встречи и подтвердила готовность продолжать переговорный процесс.