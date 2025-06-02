Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: прошедшие в Стамбуле переговоры стали тактической победой Путина

Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без предварительного прекращения огня дало Москве тактическое преимущество. Президенту России Владимиру Путину удалось начать диалог на своих условиях, несмотря на давление со стороны Украины и Запада. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

NYT: Путин начал переговоры с Украиной на своих условиях — без прекращения огня.

Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без предварительного прекращения огня дало Москве тактическое преимущество. Президенту России Владимиру Путину удалось начать диалог на своих условиях, несмотря на давление со стороны Украины и Запада. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Эти встречи послужили тактической победой [президента России Владимира] Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны. Такой ход позволил Москве сохранить военное давление и политическую инициативу», — пишет газета The New York Times.

При этом NYT подчеркивает, что ожидания от переговоров были минимальными. Стороны не выдвинули предложений, способных устроить обе стороны.

Переговоры в Стамбуле стали первой за три года встречей российских и украинских делегаций, где стороны обсудили пути достижения долгосрочного мира. Ранее Украина и западные страны настаивали на прекращении огня как условии для начала диалога, однако Москве удалось начать переговоры без выполнения этого требования. Российская сторона выразила удовлетворение итогами встречи и подтвердила готовность продолжать переговорный процесс.