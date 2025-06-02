Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине

«В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН», — указали в дипведомстве.