Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Боевики из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.
«Ракетные войска провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (подразумевается Бен-Гурион — прим. ТАСС) с применением баллистической ракеты типа “Зульфикар”, — заявил он в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего мятежникам.
По словам Сарии, операция «успешно достигла своей цели». Он утверждал, что в результате ракетного удара работа аэропорта была приостановлена.
В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате очередной ракеты, запущенной с территории Йемена. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.