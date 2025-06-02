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Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Боевики из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты.

Боевики из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (подразумевается Бен-Гурион — прим. ТАСС) с применением баллистической ракеты типа “Зульфикар”, — заявил он в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего мятежникам.

По словам Сарии, операция «успешно достигла своей цели». Он утверждал, что в результате ракетного удара работа аэропорта была приостановлена.

В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате очередной ракеты, запущенной с территории Йемена. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.