Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Боевики из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.