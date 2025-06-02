Мединский рассказал, для чего украинские родители обращаются в консульства РФ

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что украинские семьи обращаются в консульства России с просьбами помочь воссоединиться с детьми.
«Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения», — сказал Мединский.
Он пояснил, что Россия не похищала детей, а, напротив, спасала их силами своих военных. По его словам, украинская сторона раздувает эту тему, создавая «шоу для сердобольных европейцев».
При этом Мединский обратил внимание на сложившуюся в Европе ситуацию, где оказалось значительное число украинских граждан, выехавших туда с детьми.
Ранее KP.RU подробно писал об итогах переговоров российской и украинской делегаций 2 июня в Стамбуле.