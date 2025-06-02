Бразильский суд добросит экс-президента по делу о госперевороте

Верховный суд Бразилии назначил на следующий понедельник, 9 июня, допрос обвиняемых по делу о государственном перевороте в январе 2025 года. Среди тех, кто будет на допросе, бывший президент Бразилии Жаир Болсонару.
«Судья Федерального верховного суда Алешандри ди Мораис назначил начало допросов обвиняемых на следующий понедельник», — пишет бразильский новостной портал G1.
Отметим, что судьи первой палаты верховного суда Бразилии еще в марте проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке госпереворота в январе 2023 года. Тогда сторонники президента, несогласные с результатами выборов, захватили здание конгресса в городе Бразилиа и прорвались к резиденции главы государства. Полиция смогла освободить от протестующих здания лишь к вечеру.
Среди других обвиняемых по данному делу числятся и другие бывшие высокопоставленные чиновники Бразилии. Это экс-директор разведки ABIN Александр Рамагем, экс-командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес и экс-руководитель администрации президента Брага Нетто.
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