Бразильский суд добросит экс-президента по делу о госперевороте

Отметим, что судьи первой палаты верховного суда Бразилии еще в марте проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке госпереворота в январе 2023 года. Тогда сторонники президента, несогласные с результатами выборов, захватили здание конгресса в городе Бразилиа и прорвались к резиденции главы государства. Полиция смогла освободить от протестующих здания лишь к вечеру.