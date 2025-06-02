Зеленский заявил о наступлении России на сумском и покровском направлениях

12 марта глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о выводе военных подразделений в Сумскую область с целью уничтожения резервов ВСУ и расширения зоны безопасности. Об этом он заявил во время доклада о освобождении Курской области от украинских сил 26 апреля.