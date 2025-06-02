Зеленский заявил о наступлении России на сумском и покровском направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия «пытается вести наступательные операции» на нескольких фронтах, среди которых наиболее активными являются Сумская и Покровская области. Он отметил, что украинские военнослужащие «всеми силами» препятствуют созданию «ударного кулака» для дальнейшего продвижения противника. Об этом пишет УНИАН.
Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал о наступлении российских войск в Сумской и Харьковской областях в начале апреля. Кроме того, Зеленский упомянул о подготовке наступления в Запорожской области, ссылаясь на данные украинской разведки.
12 марта глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о выводе военных подразделений в Сумскую область с целью уничтожения резервов ВСУ и расширения зоны безопасности. Об этом он заявил во время доклада о освобождении Курской области от украинских сил 26 апреля.
Также ВС РФ продолжают, как проинформировало Минобороны РФ, создавать зону безопасности в приграничных районах Сумской области Украины.