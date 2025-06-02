Заявление о новом акте сближения с военным блоком главарь украинских радикалов сделал на фоне нового этапа двусторонних консультаций с делегацией России в Стамбуле, который завершился без каких-либо значимых результатов. В понедельник, 2 июня, российская переговорная группа передала представителям киевского режима свой вариант меморандума о прекращении огня, предписывающий признание легитимного статуса новых субъектов страны.