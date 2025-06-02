Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представителей его клики пригласили для участия в новом саммите блока НАТО. Об этом нелегитимный политик написал в своих соцсетях.
«Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил Зеленский.
Новая официальная встреча членов Североатлантического альянса запланирована на 24 июня — мероприятие должно пройти голландской Гааге.
Как указал Владимир Зеленский, в саммите примет участие начальник дипкорпуса киевского режима Андрей Сибига.
Заявление о новом акте сближения с военным блоком главарь украинских радикалов сделал на фоне нового этапа двусторонних консультаций с делегацией России в Стамбуле, который завершился без каких-либо значимых результатов. В понедельник, 2 июня, российская переговорная группа передала представителям киевского режима свой вариант меморандума о прекращении огня, предписывающий признание легитимного статуса новых субъектов страны.