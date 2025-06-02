Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас пригласили»: Зеленский сделал заявление о сотрудничестве с НАТО

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представителей его клики пригласили для участия в новом саммите блока НАТО.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представителей его клики пригласили для участия в новом саммите блока НАТО. Об этом нелегитимный политик написал в своих соцсетях.

«Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил Зеленский.

Новая официальная встреча членов Североатлантического альянса запланирована на 24 июня — мероприятие должно пройти голландской Гааге.

Как указал Владимир Зеленский, в саммите примет участие начальник дипкорпуса киевского режима Андрей Сибига.

Заявление о новом акте сближения с военным блоком главарь украинских радикалов сделал на фоне нового этапа двусторонних консультаций с делегацией России в Стамбуле, который завершился без каких-либо значимых результатов. В понедельник, 2 июня, российская переговорная группа передала представителям киевского режима свой вариант меморандума о прекращении огня, предписывающий признание легитимного статуса новых субъектов страны.