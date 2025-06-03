«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения после переговоров в Стамбуле

Там отмечают, что подобные передачи часто вызывают интерес у исследователей и радиолюбителей из-за их загадочного содержания и связи с государственными событиями. УВБ-76 регулярно транслирует повторы одних и тех же сигналов, однако появление новых словосочетаний обычно совпадает с важными международными событиями.