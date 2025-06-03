ТАСС: голосование по кандидатуре Бербок в ООН было инициировано РФ

Несмотря на выдвижение Бербок, семь голосов получила другой кандидат — Хельга Шмид, ранее предложенная Германией и обладающая более длительным дипломатическим опытом. По данным СМИ, назначение Бербок вызвало недовольство в немецком внешнеполитическом ведомстве, особенно в контексте ее резкой риторики в адрес России и поддержки Израиля, что, по мнению дипломатов, может повредить шансам Германии на избрание в Совет Безопасности ООН. Российская сторона также ранее публично критиковала кандидатуру Бербок, называя ее выдвижение «плевком» в адрес ООН.