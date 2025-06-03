ТАСС: голосование по кандидатуре Бербок в ООН было инициировано РФ

Россия добилась голосования по кандидатуре Бербок на пост главы Генассамблеи ООН.
Россия инициировала проведение голосования по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее ожидалось, что избрание пройдет путем аккламации, но в итоге состоялось тайное голосование. Об этом сообщают СМИ.
«Голосование запросила Российская Федерация. Это решение было принято несмотря на то, что изначально Бербок считалась единственным кандидатом и ожидалось ее утверждение без голосования», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
Несмотря на выдвижение Бербок, семь голосов получила другой кандидат — Хельга Шмид, ранее предложенная Германией и обладающая более длительным дипломатическим опытом. По данным СМИ, назначение Бербок вызвало недовольство в немецком внешнеполитическом ведомстве, особенно в контексте ее резкой риторики в адрес России и поддержки Израиля, что, по мнению дипломатов, может повредить шансам Германии на избрание в Совет Безопасности ООН. Российская сторона также ранее публично критиковала кандидатуру Бербок, называя ее выдвижение «плевком» в адрес ООН.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выражал сомнения в беспристрастности Анналены Бербок, отмечая, что ее выдвижение удивило многие страны-члены организации из-за резкой риторики и предыдущих действий на посту министра иностранных дел Германии. Изначально Германия предлагала кандидатуру бывшего главы ОБСЕ Хельги Шмид, которую считали более подходящей для этой должности.