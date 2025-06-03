Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН прошло по запросу РФ

Голосование по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось по инициативе России, сообщил РИА Новости источник в организации.
В понедельник Генеральная Ассамблея выбрала Бербок на эту должность, поддержав ее 167 стран.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обычно избрание председателя происходит «аккламацией», то есть без голосования.
«Да, мы можем это подтвердить,» — заявил источник агентству, отвечая на вопрос о том, инициировала ли Россия проведение голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.
До этого стало известно, что экс-главу немецкого МИД Бербок назначили председателем Генассамблеи ООН.