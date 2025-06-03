В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан

"Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента (США Дональда — Прим. Ред.) Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну, — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook*.