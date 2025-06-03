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В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 3 июн — РИА Новости. В Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

"Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента (США Дональда — Прим. Ред.) Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну, — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Венгрия, напротив, поддерживает усилия США по установлению мира, подчеркнул премьер.

По его словам, Будапешту надо готовиться к тому, что «заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».

Орбан также призвал готовиться к тому, что операции спецслужб против Венгрии и клеветнические кампании, финансируемые из-за рубежа, будут набирать обороты.

Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен осознать необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.