CNN: новый раунд переговоров США и Ирана может не состояться

В субботу посредник в переговорах, министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди, передал Ирану предложения США по ядерному досье. Среди пунктов соглашения перечислены отказ Тегерана от обогащения урана и вывоз за границу всего высокообогащенного сырья. Ни с одним из них Иран не согласился.