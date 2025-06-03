В Госдуме призвали увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Лантратова отмечает в письме, что после первенца многие женщины стремятся возобновить карьеру, завершить образование или получить дополнительную квалификацию. По словам главы думского комитета, из-за этого матери часто откладывают решение о рождении второго ребенка, в результате чего у них может не остаться времени на указанный шаг.