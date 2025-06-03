В Госдуме призвали увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Размер материнского капитала следует увеличить на 1 млн рублей при рождении первого ребёнка до достижения женщиной возраста 24 лет, соответствующее обращение направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Парламентарий напомнила, что на заседании Госсовета в конце 2024 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что сейчас средний возраст рождения первенца у россиянок достигает 28−29 лет. Глава государства также указала на необходимость поддержки раннего рождения детей среди женщин в РФ.
Лантратова отмечает в письме, что после первенца многие женщины стремятся возобновить карьеру, завершить образование или получить дополнительную квалификацию. По словам главы думского комитета, из-за этого матери часто откладывают решение о рождении второго ребенка, в результате чего у них может не остаться времени на указанный шаг.
Депутат считает, что дополнительная поддержка женщин положительно скажется на демографической ситуации в России. Она пояснила, что более ранее появление первенца в жизни женщины может увеличить вероятность рождения следующих детей и снизить риски осложнений при беременности и родах.
Парламентарий также уточнила, что увеличение размера маткапитала дополнительно поддержит молодые российские семьи.
Напомним, в конце мая Госдума приняла законопроект о сокращении срока обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом — с 10 до 5 рабочих дней. Авторы инициативы подчеркнули, что это поможет родителям быстрее воспользоваться положенной им государственной поддержкой.