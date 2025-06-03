Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работают над ее перехватом. Позже в пресс-службе вооруженных сил заявили, что ракету перехватили, а сирены прозвучали в соответствии с протоколом.