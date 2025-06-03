В ЕС разбили мечты сенатора-русофоба ввести санкции против России на старте лета

Как сообщал Life.ru, сенатор США Линдси Грэм* предложил ввести новые санкции против России к встрече стран «Большой семёрки», запланированной на 15 июня. Его «Акт о санкциях против России в 2025 году» предполагает расширение ограничений в ответ на возможный отказ России от мирных переговоров по украинскому конфликту.