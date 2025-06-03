Власти Венесуэлы довели до РФ информацию о задержании россиян

Посольство России в Каракасе знает о задержании в мае пятерых граждан РФ. Сейчас дипломаты находятся в тесном контакте с родственниками задержанных в Венесуэле россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Алину Иванову.
«Посольству известно о задержании пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причинах их задержания и месте их временного содержания», — уточнила сотрудница дипломатической миссии РФ.
В конце мая аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что сотрудники главного управления военной разведки Венесуэлы задержали в Каракасе председателя «Российско-Венесуэльской торговой палаты» Романа Фроленко и его группу казаков.
В то же время Иванова отметила, что о деятельности организации посольство узнало из открытых источников и СМИ. Свою деятельность с посольством организация не координировала.
Ранее задержание россиян в Венесуэле прокомментировали в МИД РФ.