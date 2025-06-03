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Reuters: новый глава FEMA не знал, что в стране бывает сезон ураганов

По данным агентства, неясно, сказал Ричардсон это в шутку или всерьез.

Источник: Аргументы и факты

Новый руководитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Дэвид Ричардсон вызвал недоумение среди сотрудников ведомства после того, как на одном из совещаний заявил, что не знал о существовании в стране сезона ураганов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Как отмечает издание, сезон ураганов в США традиционно длится с июня по ноябрь и уже вступил в силу. Ричардсон возглавил FEMA в начале мая, и пока неясно, было ли его заявление шуткой или отражением реального незнания.

По словам источников, подобное высказывание вызвало обеспокоенность среди сотрудников, поставив под сомнение уровень подготовки нового главы. Также сообщается, что в ходе того же совещания он отказался от ранее обещанных изменений в подходах к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Между тем в некоторых районах Бурятии внезапно похолодало почти на 30 градусов за один день, после чего внезапно выпал снег.