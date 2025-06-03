Мединский: Украинцы просят Россию о помощи в возвращении детей

По итогам переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле Мединский высказался на тему «похищения детей». Он подтвердил, что российская сторона получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в трудной ситуации из-за конфликта. По его словам, Россия не похищала ни одного ребенка, и добавил, что есть только дети, спасенные российскими солдатами.