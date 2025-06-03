Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что граждане Украины обращаются в российские консульства за помощью в воссоединении со своими детьми. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил телеканал «Россия 24».
По словам главы российской делегации в Стамбуле, украинские учреждения не оказывают достаточной поддержки своим гражданам в подобных ситуациях.
— Кстати сказать, украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, —заявил помощник президента РФ.
Мединский подчеркнул, что российская сторона вынуждена рассматривать эти обращения. Он также обратил внимание на проблему изъятия украинских детей социальными службами в странах Европейского Союза (ЕС), призвав ЕС и власти Украины обратить внимание на этот вопрос.
2 июня в Стамбуле завершились консультации России и Украины — дипломаты обсуждали урегулирование конфликта на русском языке более часа. Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что делегации обменялись документами об урегулировании конфликта, а также готовят новый обмен пленными.
По итогам переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле Мединский высказался на тему «похищения детей». Он подтвердил, что российская сторона получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в трудной ситуации из-за конфликта. По его словам, Россия не похищала ни одного ребенка, и добавил, что есть только дети, спасенные российскими солдатами.