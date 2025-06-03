Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана

Ранее издание Axios, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что предложение США допускает ограниченное обогащение урана Ираном на низком уровне в течение неопределённого срока.
«Автоподпись ещё давно должна была остановить Иран от “обогащения”. В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана», — написал Трамп.
Напомним, 23 мая в Риме завершился пятый раунд консультаций по иранской ядерной программе, которые продлились три часа. Ранее Трамп заявлял о готовности США заключить сделку при условии полного отказа Тегерана от ядерных амбиций, утверждая, что стране с такими запасами нефти гражданская атомная энергетика не нужна.