Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана

Напомним, 23 мая в Риме завершился пятый раунд консультаций по иранской ядерной программе, которые продлились три часа. Ранее Трамп заявлял о готовности США заключить сделку при условии полного отказа Тегерана от ядерных амбиций, утверждая, что стране с такими запасами нефти гражданская атомная энергетика не нужна.