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Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана

Президент США Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что Вашингтон якобы готов разрешить Тегерану ограниченное обогащение урана. В своём посте в соцсети Truth Social американский лидер подчеркнул, что потенциальное соглашение не предусматривает никаких форм обогащения урана Исламской Республикой.

Источник: Life.ru

Ранее издание Axios, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что предложение США допускает ограниченное обогащение урана Ираном на низком уровне в течение неопределённого срока.

«Автоподпись ещё давно должна была остановить Иран от “обогащения”. В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана», — написал Трамп.

Напомним, 23 мая в Риме завершился пятый раунд консультаций по иранской ядерной программе, которые продлились три часа. Ранее Трамп заявлял о готовности США заключить сделку при условии полного отказа Тегерана от ядерных амбиций, утверждая, что стране с такими запасами нефти гражданская атомная энергетика не нужна.