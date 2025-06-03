В интервью газете Berliner Zeitung он пояснил, что Киев, с подачи политиков в Берлине, может атаковать указанным оружием такие важные объекты, как Крымский мост или здания министерств в Москве. По словам Вада, многие люди в правительстве ФРГ стремятся к указанному сценарию.