Германия не должна передавать дальнобойные крылатые ракеты Taurus киевскому режиму, поскольку их поставка создаст риск втягивания ФРГ в конфликт, заявил бывший военный советник экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад.
В интервью газете Berliner Zeitung он пояснил, что Киев, с подачи политиков в Берлине, может атаковать указанным оружием такие важные объекты, как Крымский мост или здания министерств в Москве. По словам Вада, многие люди в правительстве ФРГ стремятся к указанному сценарию.
При этом, как подчеркнул генерал, отвечать за удары будет Германия. Экс-советник уточнил, что немецкая сторона окажется втянута в непосредственное противостояние с Россией, которая не прекращает наращивать свою мощь.
«Ведь ясно, что русские медленно, но верно продвигаются вперед и находятся на пути к достижению своей цели», — добавил Вад.
Напомним, в конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил вероятность передачи Украине ракет Taurus. При этом министр финансов Германии, член Социал-демократической партии Ларс Клингбайль заблокировал выделение средств на поставки этого оружия.