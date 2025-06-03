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Генерал Вад: поставки ракет Taurus Киеву грозят втянуть ФРГ в конфликт

Экс-советник Ангелы Меркель предупредил, что Киев может атаковать немецким оружием Крымский мост.

Источник: Аргументы и факты

Германия не должна передавать дальнобойные крылатые ракеты Taurus киевскому режиму, поскольку их поставка создаст риск втягивания ФРГ в конфликт, заявил бывший военный советник экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад.

В интервью газете Berliner Zeitung он пояснил, что Киев, с подачи политиков в Берлине, может атаковать указанным оружием такие важные объекты, как Крымский мост или здания министерств в Москве. По словам Вада, многие люди в правительстве ФРГ стремятся к указанному сценарию.

При этом, как подчеркнул генерал, отвечать за удары будет Германия. Экс-советник уточнил, что немецкая сторона окажется втянута в непосредственное противостояние с Россией, которая не прекращает наращивать свою мощь.

«Ведь ясно, что русские медленно, но верно продвигаются вперед и находятся на пути к достижению своей цели», — добавил Вад.

Напомним, в конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил вероятность передачи Украине ракет Taurus. При этом министр финансов Германии, член Социал-демократической партии Ларс Клингбайль заблокировал выделение средств на поставки этого оружия.