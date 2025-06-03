Глава МИД Белоруссии Рыженков посетит РФ для переговоров с Лавровым

Отвечая на вопрос о ближайших контактах президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, дипломат отметил, что они часто взаимодействуют друг с другом не только в рамках двусторонних визитов, но и на международных форумах и площадках, где участвуют обе стороны. «Вы же видите, насколько часто наши президенты созваниваются друг с другом. То есть это такая настоящая братская ежедневная плотная работа», — сказал Варанков.