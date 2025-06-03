СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения

В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% — это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек.
«Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест спустя недели после ее крупнейшего сокращения за многие годы… Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены», — говорится в материале агентства.
По словам представителя Microsoft, эти организационные изменения необходимы для улучшения позиций компании и достижения успеха на стремительном меняющемся рынке.
В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления.
Американская корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.