СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения

В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% — это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек.