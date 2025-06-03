Билл Гейтс решил направить значительную часть состояния на помощь Африке

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс (состояние по версии Forbes — $116,5 млрд, 13-е место в мировом рейтинге) намерен направить значительную часть своего богатства на решение проблем в Африке. Об этом он сообщил на площадке Африканского союза, говорится в сообщении благотворительного фонда Гейтса.
«Недавно я взял на себя обязательство распределить свое состояние в течение следующих 20 лет. Большая часть этих средств пойдет на помощь в решении проблем здесь, в Африке», — пообещал Гейтс.
Бюджет фонда на следующие 20 лет составит $200 млрд, и Гейтс намерен пожертвовать наибольшую часть своего состояния организации. После окончания этого срока фонд прекратит работу. Организация многие годы работает в Африке и имеет представительства в Эфиопии, ЮАР, Кении, Нигерии и Сенегале.
Предприниматель отметил, что страны континента могут «встать на путь процветания» через раскрытие человеческого потенциала путем развития здравоохранения и образования. Он подчеркнул важность первичной медицинской помощи и обеспечения качества жизни беременных женщин и маленьких детей.
Гейтс также похвалил Африку за попытки внедрять искусственный интеллект для решения ключевых проблем.
В мае Гейтс в интервью Financial Times обвинил первого миллиардера в списке Forbes (оценка состояния $420 млрд) Илона Маска в «убийстве беднейших детей мира» из-за закрытия программ Агентства США по международному развитию (USAID).
По словам Гейтса, из-за резкого сокращения финансирования от США жизненно важные продукты питания и лекарства испортились на складах, а мир может столкнуться со вспышками таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит, уверен Гейтс.
Маск после прихода к власти президента США Дональда Трампа возглавил Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE), который занялся сокращением государственных расходов. Под основным ударом этой структуры оказалось USAID, было свернуто более 80% его программ. Полномочия Маска как госслужащего истекли в конце мая, он вернулся к работе в своих компаниях.