Билл Гейтс решил направить значительную часть состояния на помощь Африке

Маск после прихода к власти президента США Дональда Трампа возглавил Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE), который занялся сокращением государственных расходов. Под основным ударом этой структуры оказалось USAID, было свернуто более 80% его программ. Полномочия Маска как госслужащего истекли в конце мая, он вернулся к работе в своих компаниях.