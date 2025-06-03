Мадуро считает, что Стармер говорит о войне от имени декадентских элит и производителей оружия, которые развязали две мировые войны. «Исполнилось 80 лет с тех пор, как Красная армия одержала победу над нацистами и освободила всю Европу, и через 80 лет они говорят, что готовятся к большой войне», — отметил президент.