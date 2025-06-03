EUobserver: ЕС не успеет согласовать новые санкции к саммиту G7

Сенат США может в ближайшее время рассмотреть законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран. 1 июня авторы законопроекта заявили, что надеются ввести санкции к саммиту G7. Еврокомиссия параллельно готовит 18-й пакет санкций. Однако, по словам источников, процедуры в Брюсселе идут медленнее.