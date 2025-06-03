Штабы делегаций РФ и Украины в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга

«Штабы российской и украинской делегаций в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга в соседних зданиях», — рассказал корреспондент агентства. Он уточнил, что российская делегация находилась в районе Шишли в центре Стамбула, а украинская сторона разместилась в расположенном рядом армейском доме. Доступ на территорию этого объекта ограничен: попасть внутрь могут только военнослужащие и члены их семей.