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Штабы делегаций РФ и Украины в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга

Штабы российской и украинской делегаций на переговорах в Стамбуле располагались в соседних зданиях на расстоянии около 100 метров друг от друга. Об этом сообщило РИА Новости.

Украинская делегация расположилась в соседнем здании с российской.

Штабы российской и украинской делегаций на переговорах в Стамбуле располагались в соседних зданиях на расстоянии около 100 метров друг от друга. Об этом сообщило РИА Новости.

«Штабы российской и украинской делегаций в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга в соседних зданиях», — рассказал корреспондент агентства. Он уточнил, что российская делегация находилась в районе Шишли в центре Стамбула, а украинская сторона разместилась в расположенном рядом армейском доме. Доступ на территорию этого объекта ограничен: попасть внутрь могут только военнослужащие и члены их семей.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНовые договоренности и дальнейшая судьба мира: как прошли новые переговоры в Стамбуле.

Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. По завершении встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны достигли соглашения о временном перемирии на определенных отрезках фронта с целью проведения эвакуации тел погибших военных.