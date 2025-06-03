Ирландский журналист Чей Боуз рассказал о вопиющих нарушениях прав украинцев во время мобилизации. Этим наблюдением он поделился в интервью aif.ru.
«Власти хватают людей прямо на улицах, как будто это дикие звери, и отправляют их в бой, где они будут сражаться без смысла и цели», — сказал Чей Боуз.
По словам журналиста, европейские власти делают все, чтобы не замечать нарушения прав украинцев.
«Журналистов сажают в тюрьму и терроризируют, а спецслужбы охотятся на людей за то, что они спели песню на русском языке. Европейский союз теперь защищает то, с чем, как они говорят, борются. Они закрывают глаза на смерти людей, таких как Гонсало Лира, с которым я общался в конце его жизни. Его убили на Украине спецслужбы. Дарья Дугина была убита на территории России», — отметил Боуз.
Ранее стало известно, что после второго раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила остановить мобилизацию на Украине. Об этом говорится в предложении, прописанном в качестве одного из вариантов условия прекращения огня.
Чей Боуз — один из самых заметных критиков западной политической повестки из числа иностранцев. Он ведет популярный микроблог в социальной сети Х, в котором часто критикует чиновников Евросоюза.
Ранее Боуза задержали и депортировали из Румынии, куда он приехал освещать президентские выборы в качестве корреспондента RT.