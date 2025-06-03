«Журналистов сажают в тюрьму и терроризируют, а спецслужбы охотятся на людей за то, что они спели песню на русском языке. Европейский союз теперь защищает то, с чем, как они говорят, борются. Они закрывают глаза на смерти людей, таких как Гонсало Лира, с которым я общался в конце его жизни. Его убили на Украине спецслужбы. Дарья Дугина была убита на территории России», — отметил Боуз.