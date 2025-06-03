dikGAZETE: Украина предала старания Турции по достижению мира в Стамбуле

«Террористические атаки, совершенные Украиной [незадолго до переговоров в Стамбуле], являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны», — говорится в материале dikGAZETE. Также издание отмечает, что турки продолжают играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара намерена провести встречу под руководством президента Эрдогана с участием лидеров Украины, России и США.