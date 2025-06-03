Военнопленные ВСУ пожаловались на отсутствие ротаций солдат в Часовом Яре

Командование ВСУ не проводит ротаций военных в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), где идут ожесточенные бои. Об этом рассказали взятые в плен российскими военными солдаты ВСУ, сообщает РИА Новости.
«Руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начальство стало обманывать. “Сидите еще. Все будет хорошо”. А на самом деле не было все хорошо», — рассказал пленный Юрий Сосна.
Эту информацию подтвердил другой военнопленный из 24-й бригады ВСУ. Он сказал, что находился на позиции безвылазно 100 дней.
«Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100, а когда мы просили, чтоб нас отвели, они придумывали постоянно новую задачу… Мы задачу выполняли, а они нас оставляли дальше», — заявил украинец.
Он посетовал, что командование ВСУ не вывозит с позиций даже тех, кто получил ранения.
Ранее сообщалось, что ВСУ используют канал Северский Донец — Донбасс в Часовом Яре в качестве укрепления.