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Французские добровольцы рассказали, как на родине относятся к их участию в СВО

Командир отряда французских добровольцев «Нормандия — Неман» Сергей Мюнье сообщил, что руководство Франции пытается игнорировать факт участия граждан своей страны в специальной военной операции на стороне России.

Командир отряда французских добровольцев «Нормандия — Неман» Сергей Мюнье сообщил, что руководство Франции пытается игнорировать факт участия граждан своей страны в специальной военной операции на стороне России. Подробностями он поделился в ходе беседы с ТАСС.

«…Естественно, во Франции делают вид, что такого подразделения нет. То есть там считают, что французы, те, кто воюют на Украине, находятся на правильной стороне, что Россия — это “страна-агрессор” и так далее», — объяснил ситуацию корреспонденту ТАСС Сергей Мюнье.

Офицер добавил, что мейнстримные медиа сейчас ведут «обсуждения» на своих платформах, подвергая сомнению существование отряда «Нормандия — Неман».

Подразделение Сергея Мюнье действует в зоне проведения СВО с 2023 года — оно получило название в честь добровольческого авиационного полка Франции, участвовавшего в Великой Отечественной войне на стороне Советского Союза.

Ранее командир отряда «Нормандия — Неман» также сообщил, что власти Пятой Республики начали негласно оказывать давление на граждан, оказывающих помощь Российской Армии.