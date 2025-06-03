Французские добровольцы рассказали, как на родине относятся к их участию в СВО

«…Естественно, во Франции делают вид, что такого подразделения нет. То есть там считают, что французы, те, кто воюют на Украине, находятся на правильной стороне, что Россия — это “страна-агрессор” и так далее», — объяснил ситуацию корреспонденту ТАСС Сергей Мюнье.