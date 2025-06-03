EUObserver: ЕС не сможет подготовить новые санкции против РФ к саммиту G7

Мероприятие пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
«Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, в связи с чем достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», — сказал один из источников.
Другие дипломаты заявили, что документы, вероятно, будут готовы только к концу июня. При этом уже в начале месяца европейские послы планируют обсудить инициативу США на закрытой встрече.
Речь идёт об американском законопроекте, предусматривающем новые санкции против РФ, в том числе введение Вашингтоном 500-процентных ввозных пошлин для стран, закупающих у России газ. В Брюсселе опасаются, что принятие этого документа может ударить также по европейским государствам.
Напомним, в конце мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Еврокомиссия призвала ужесточить антироссийские санкции, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Идею поддержали ряд стран, в том числе Франция, Германия и Италия.