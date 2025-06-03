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EUObserver: ЕС не сможет подготовить новые санкции против РФ к саммиту G7

В начале июня послы европейских стран планируют обсудить на закрытой встрече инициативу США о рестрикциях.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз, с большой долей вероятности, не успеет подготовить 18-й пакет санкций в отношении РФ к саммиту «Большой семёрки» (G7), на что надеялись власти США, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

Мероприятие пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

«Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, в связи с чем достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», — сказал один из источников.

Другие дипломаты заявили, что документы, вероятно, будут готовы только к концу июня. При этом уже в начале месяца европейские послы планируют обсудить инициативу США на закрытой встрече.

Речь идёт об американском законопроекте, предусматривающем новые санкции против РФ, в том числе введение Вашингтоном 500-процентных ввозных пошлин для стран, закупающих у России газ. В Брюсселе опасаются, что принятие этого документа может ударить также по европейским государствам.

Напомним, в конце мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Еврокомиссия призвала ужесточить антироссийские санкции, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Идею поддержали ряд стран, в том числе Франция, Германия и Италия.