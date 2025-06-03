В США начали расследование массовых помилований Байдена

Министерству юстиции Соединенных Штатов Америки поручено инициировать разбирательство в связи с решениями экс-президента США Джо Байдена о помиловании, принятыми им в последние дни пребывания у власти.
Согласно имеющимся сведениям, прокурор ведомства, курирующий вопросы амнистий, Эд Мартин, в разосланном электронном письме указал, что целью расследования станет оценка дееспособности Байдена на тот момент. Параллельно предстоит выяснить, не могли ли иные лица тайно санкционировать акты о помиловании, используя электронное устройство для воспроизведения президентской подписи. Соответствующая информация поступила от агентства Reuters.
В документе, с которым ознакомились репортеры СМИ, подчеркивалось, что проверка коснется амнистирования родственников Байдена, а также 37 осужденных, чье наказание в виде смертной казни было смягчено до пожизненного лишения свободы. При этом в послании Мартина не конкретизировалось, о каких именно членах семьи экс-президента идет речь, а также кто именно отдал данное распоряжение.
Еще в январе Байден превентивно амнистировал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Бывший глава государства опасался, что при новой администрации они могут стать жертвами преследований, продиктованных политическими мотивами. В декабре минувшего года, вопреки неоднократным обещаниям воздержаться от подобного шага, Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Эта амнистия касалась судебных процессов в штатах Делавэр и Калифорния, где его обвиняли в уклонении от налогов и нарушении правил оборота оружия.
1 июня 2025 года председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, республиканец Джеймс Комер, в эфире телеканала Fox News сообщил, что Конгресс идентифицировал четверых сотрудников администрации Белого дома. По его словам, эти лица с помощью автоматического устройства ставили подписи на документах от имени бывшего президента США Джо Байдена.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что указы Байдена о помиловании и смягчении наказания для примерно 2,5 тысяч лиц юридически ничтожны. По его мнению, документы были завизированы автоматом, а сам Байден не знал об их содержании. Трамп также обвинял чиновников администрации своего предшественника в государственной измене. Поводом стали документы, подписанные автоматически в период его президентства, которые, по утверждению Трампа, позволили массово въехать в страну мигрантам.
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