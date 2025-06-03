В США начали расследование массовых помилований Байдена

Еще в январе Байден превентивно амнистировал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Бывший глава государства опасался, что при новой администрации они могут стать жертвами преследований, продиктованных политическими мотивами. В декабре минувшего года, вопреки неоднократным обещаниям воздержаться от подобного шага, Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Эта амнистия касалась судебных процессов в штатах Делавэр и Калифорния, где его обвиняли в уклонении от налогов и нарушении правил оборота оружия.