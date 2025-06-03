Эксперты оценили влияние Трампа на результаты выборов президента Польши

Поддержка победителя выборов президента Польши Кароля Навроцкого со стороны США сыграла важную роль в результате голосования, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Консерватор Навроцкий получил во втором туре выборов почти 51% голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 49% голосов.
«Если у вас такие напряженные выборы — особенно с участием абсолютно неизвестного кандидата — поддержка со стороны Америки является важной частью формирования доверия к тому, кто может представлять страну на международном уровне», — сказал эксперт по Центральной и Восточной Европе и профессор Парижского института политических исследований Жак Рупник.
WSJ отмечает, что Навроцкий еще полгода назад был мало кому известен. Партия «Право и справедливость» (PiS, он не является ее членом) выразила ему поддержку и выдвинула в президенты. Свою роль в росте доверия к Навроцкому сыграло одобрение президента США Дональда Трампа — будучи кандидатом, поляк встречался с ним 1 мая.
«Из всего, что вышло из-под пера Вашингтона [касательно польских выборов], фотография с Трампом [в Белом доме] была самой важной для Навроцкого — она должна была придать ему убедительности», — сказал старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Милан Ник.
Аналитики в разговоре с The Washington Post выразили мнение, что победа Навроцкого в очередной раз подтверждает рост популярности правого популизма в Европе — идеологии, сходной с MAGA Трампа (Make America Great Again).
«Избирателям предстоит сделать действительно непростой выбор: либо либеральная демократия, основанная на правилах, либо лидеры в духе MAGA, придерживающиеся этнонационалистических взглядов», — сказала руководитель европейской программы в Chatham House Армида ван Ридж.
42-летний Навроцкий — историк, занимающийся темой антикоммунистического сопротивления в Польше; в 2021 году стал президентом Института национальной памяти (IPN). В феврале 2024-го он был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.
Навроцкий критикует действующее правительство Дональда Туска и утверждает, что Польша должна встать на сторону Трампа.
Госдеп США поздравил Навроцкого с победой, отметив, что страна ждет возможности тесно сотрудничать с избранным лидером.