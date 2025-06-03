Эксперты оценили влияние Трампа на результаты выборов президента Польши

WSJ отмечает, что Навроцкий еще полгода назад был мало кому известен. Партия «Право и справедливость» (PiS, он не является ее членом) выразила ему поддержку и выдвинула в президенты. Свою роль в росте доверия к Навроцкому сыграло одобрение президента США Дональда Трампа — будучи кандидатом, поляк встречался с ним 1 мая.