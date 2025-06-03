Трамп не увидел шанса на «экономическое выживание» США без пошлин

США без возможности применять ответные пошлины в отношении других стран не имеют шанса на «экономическое выживание», заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
«Если другим странам разрешено использовать пошлины против нас, а нам не разрешено быстро и гибко применять ответные пошлины против них, у нашей страны нет даже малейшего шанса на экономическое выживание», — написал он.
Республиканец собирался ввести «взаимные» пошлины для устранения торгового дефицита в отношении товаров из десятков стран с 9 апреля, но потом отложил их введение на 90 дней, этот срок истечет 8 июля. Многие государства, которым грозят пошлины, ведут с США переговоры, чтобы урегулировать конфликт.
Кроме того, он ввел отдельные пошлины для Канады и Мексики из-за их недостаточной борьбы с мигрантами и поступлением в США наркотиков. Также действуют пошлины на ввозимые в Соединенные Штаты сталь и алюминий.
Особо ожесточенная торговая война развернулась между США и Китаем — пошлины в отношении товаров из этой азиатской страны доходили до 145%, ответные до 125%. В мае они заключили «перемирие»: Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10% на 90 дней.
28 мая суд США по международной торговле признал введенные Трампом пошлины незаконными. Суд отметил, что глава государства превысил полномочия, сославшись на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения тарифов, но о таком инструменте в этом акте речи не идет. Решение коснулось только «взаимных» пошлин, без тарифов для Канады и Мексики и на сталь и алюминий.
На следующий день Апелляционный суд США приостановил это решение. Инстанция попросила группу компаний, оспаривающих тарифы, письменно изложить свои аргументы до 5 июня, а Министерство юстиции — дать на них ответ до 9 июня.