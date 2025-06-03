Трамп не увидел шанса на «экономическое выживание» США без пошлин

28 мая суд США по международной торговле признал введенные Трампом пошлины незаконными. Суд отметил, что глава государства превысил полномочия, сославшись на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения тарифов, но о таком инструменте в этом акте речи не идет. Решение коснулось только «взаимных» пошлин, без тарифов для Канады и Мексики и на сталь и алюминий.