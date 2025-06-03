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В США сочли лояльность Трампа секретом успеха нового главы Польши Навроцкого

Некоторые эксперты заявляют, что успех нового президента Республики Польша Кароля Навроцкого напрямую связан с лояльностью к его кандидатуре лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Некоторые эксперты заявляют, что успех нового президента Республики Польша Кароля Навроцкого напрямую связан с лояльностью к его кандидатуре лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий материал опубликовал The Wall Street Journal.

«…Поддержка со стороны Америки является важной частью формирования доверия к тому, кто может представлять страну на международном уровне», — процитировали в издании сотрудника Парижского института политических исследований Жака Рупника.

Как указали в WSJ, еще совсем недавно Кароль Навроцкий был малозаметной фигурой. Однако встреча с Дональдом Трампом в преддверии выборов помогла ему завоевать поддержку избирателей консервативных взглядов.

В свою очередь, образ Кароля Навроцкого в СМИ все еще остается неоднозначным. Ранее в авторском материале обозреватель «МК» подробно разобрала обвинения в адрес политика относительно связей с сутенерским бизнесом.