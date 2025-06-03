Володин призвал принять меры после случаев незаконной миграции в вузах

Как отметил Володин в своём Telegram-канале, в Уральском федеральном университете задержали директора центра по приёму экзаменов у иностранцев, а в РУДН — руководителя центра тестирования мигрантов. По версии следствия, последний создал преступное сообщество, вовлекая в незаконную деятельность своих подчинённых. Им грозит до 15 лет тюрьмы по статьям о незаконной миграции и организации преступного сообщества.