Володин призвал принять меры после случаев незаконной миграции в вузах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Министерство науки и высшего образования дать оценку действиям руководства вузов, причастных к организации незаконной миграции. Поводом стали громкие уголовные дела, возбуждённые против сотрудников российских университетов.
Как отметил Володин в своём Telegram-канале, в Уральском федеральном университете задержали директора центра по приёму экзаменов у иностранцев, а в РУДН — руководителя центра тестирования мигрантов. По версии следствия, последний создал преступное сообщество, вовлекая в незаконную деятельность своих подчинённых. Им грозит до 15 лет тюрьмы по статьям о незаконной миграции и организации преступного сообщества.
«Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного», — заключил он.
Ранее Володин заявил, что новые законы против нелегальной миграции повлияют на отношение иностранцев к русскому языку. Теперь, выразил уверенность политик, больше людей из ближнего зарубежья, которые приезжают в Россию на работу, захотят посещать русские театры и учить язык.